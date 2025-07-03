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03 июля 2025 в 17:07

Добронравов рассказал о том, как стал худруком фестиваля «В кругу семьи»

Добронравов заявил, что сразу согласился быть худруком фестиваля «В кругу семьи»

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Федор Добронравов заявил на пресс-конференции, посвященной XХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи», что сразу согласился на предложение стать художественным руководителем мероприятия. По его мнению, Россия является одной из немногих стран, где чтут традиционные ценности.

Я даже ни секунды не задумался (насчет предложения стать худруком. — NEWS.ru), потому что цель великая, цель замечательная. <...> Мы, по-моему, на планете одни остались, которые этим занимаются, традициями семейными, правильными, христианскими, — сказал Добронравов.

Ранее актер заявил, что секрет семейного счастья в том, чтобы делать только лучшее для своего любимого человека. Вместе с этим он подчеркнул, что если что-то не устраивает в отношениях, то это нужно исправлять и делать лучше.

Кроме того, Добронравов отметил, что взрослым для воспитания детей необходимо подавать им правильный пример. Он добавил, что так молодому поколению можно привить христианские ценности.

До этого актер заявил, что не хотел бы сняться в продолжении сериала «Сваты», где у него уже была главная роль. По словам артиста, проект поднял множество важных тем, поэтому нет смысла его продолжать.

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