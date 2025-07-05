Умер один из ведущих актеров сериала «Зачарованные» Deadline: звезда «Зачарованных» Джулиан Макмэхон умер в 56 лет от онкологии

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по сериалам «Зачарованные», «Части тела», «ФБР: Самые разыскиваемые» и фильмам «Фантастическая четверка», скончался 2 июля в Клируотере (Флорида) после борьбы с раком. На момент смерти ему было 56 лет, пишет издание Deadline.

Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей <…>. Мы благодарны за воспоминания, — сказала жена Макмэхона Келли.

Макмэхон, родившийся 27 июля 1968 года в Сиднее в семье бывшего премьер-министра Австралии Билли Макмэхона, начинал карьеру как модель. Переехав в Голливуд, он начал сниматься в дневных сериалах. Его прорывом в прайм-тайм стала постоянная роль в криминальной драме NBC «Профайлер» (четыре сезона).

Затем актер три сезона играл демона Коула Тернера в популярном сериале WB «Зачарованные». Главная роль харизматичного пластического хирурга доктора Кристиана Троя в драме FX «Части тела» (шесть сезонов) принесла Макмэхону славу и номинацию на «Золотой глобус». Позже он три сезона возглавлял актерский состав сериала CBS «ФБР: Самые разыскиваемые» в роли Джесса Лакруа.

В кино Макмэхон наиболее известен как злодей Доктор Дум в «Фантастической четверке» (2005) и ее сиквеле (2007). Его последней работой стала роль премьер-министра Австралии в детективе Netflix «The Residence».

Ранее сообщалось, что на 79-м году жизни у себя дома в Коннектикуте 4 июля скончался известный композитор Марк Сноу. Он прославился как создатель популярной главной темы культового сериала «Секретные материалы». Причина смерти 15-кратного номинанта на премию «Эмми» пока не называется.