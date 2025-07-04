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04 июля 2025 в 22:42

Скончался автор культовой музыки к «Секретным материалам»

Умер композитор Марк Сноу, написавший темы к сериалу «Секретные материалы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 79-м году жизни у себя дома в Коннектикуте 4 июля скончался известный композитор Марк Сноу, пишет Variety. Он прославился как создатель популярной главной темы культового сериала «Секретные материалы».

Причина смерти 15-кратного номинанта на премию «Эмми» пока не называется. Пик славы Сноу пришелся на 1990-е годы благодаря работе над «Секретными материалами». Его музыка к сериалу стала настоящим феноменом.

Композитор также написал саундтреки для множества других проектов, включая «Тайны Смолвиля», «От сердца к сердцу», «Говорящая с призраками» и «Голубая кровь». Шесть из его номинаций на «Эмми» были за «Секретные материалы», остальные — за высокорейтинговые телефильмы и мини-сериалы.

Выпускник Джульярдской школы начинал с оркестровой музыки, как и большинство телевизионных композиторов 1970-х. Однако он стал пионером в переходе на полностью электронное звучание в конце 1980-х, работая в одиночку дома.

Признанием заслуг Сноу стали не только номинации на «Эмми». В 2005 году он получил премию «Золотая нота» от ASCAP за выдающийся вклад в музыку для ТВ и кино, а в 2014 году — награду за карьерные достижения от Академии телевидения.

В четверг, 3 июля, стало известно о смерти американского актера Майкла Мэдсена, сыгравшего Мистера Блондина в криминальной драме Квентина Тарантино «Бешеные псы» 1992 года. Он скончался в возрасте 67 лет. Его обнаружили дома без признаков жизни. У артиста остановилось сердце.

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