Почему не работает YouTube 4 июля: замедление, «гибель» видеохостинга в РФ

Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои и замедление при загрузке YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 4 июля? Действительно ли видеохостинг «умирает»?

Что известно о замедлении YouTube 4 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится около года. Российские пользователи с августа 2024 года ежедневно сталкиваются с падением скорости воспроизведения роликов, а также жалуются, что у них не открывается видеохостинг на смартфонах, телевизорах и компьютерах. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 4 июля, из разных регионов РФ продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube. Порядка 29% сообщений о сбоях как на мобильном, так и домашнем интернете приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 7% — на Краснодарский край, 6% — на Башкирию, 5% — на Челябинскую, Московскую, Иркутскую и Новосибирскую области, 4% — на Ростовскую, Ярославскую и Воронежскую области, 3% — на Чувашию и Приморский край, 2% — на Кузбасс, Алтайский край, Свердловскую, Владимирскую, Тульскую и Нижегородскую области.

YouTube в России официально не блокировали, а проблемы с доступом могут быть связаны с техническими сбоями, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация — где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о «гибели» YouTube в России

YouTube начинает медленно умирать в России с технологической точки зрения, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. При этом парламентарий отметил, что вернуть к жизни видеохостинг возможно.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — уточнил он.

Горелкин указал, что трафик YouTube уже упал на треть и продолжает сокращаться. В то же время глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заверил, что Россия не планирует блокировать американский видеохостинг.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время „приземлиться“, открыв полномочное представительство», — заверил депутат.

Боярский также процитировал президента РФ Владимира Путина, отметившего, что изначально Россия предоставила всем цифровым платформам «парниковые условия». Но последующие действия компаний определили их судьбу на российском рынке.

Читайте также:

Наводнение в Санкт-Петербурге 4 июля: риск катастрофы, дойдет ли до Москвы

Магнитные бури сегодня, 4 июля: что завтра, давление, тревожность, стресс

Гибель вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова: что случилось, кто он