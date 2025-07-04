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04 июля 2025 в 12:01

Почему не работает YouTube 4 июля: замедление, «гибель» видеохостинга в РФ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Российские пользователи продолжают жаловаться на сбои и замедление при загрузке YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 4 июля? Действительно ли видеохостинг «умирает»?

Что известно о замедлении YouTube 4 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится около года. Российские пользователи с августа 2024 года ежедневно сталкиваются с падением скорости воспроизведения роликов, а также жалуются, что у них не открывается видеохостинг на смартфонах, телевизорах и компьютерах. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 4 июля, из разных регионов РФ продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube. Порядка 29% сообщений о сбоях как на мобильном, так и домашнем интернете приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 7% — на Краснодарский край, 6% — на Башкирию, 5% — на Челябинскую, Московскую, Иркутскую и Новосибирскую области, 4% — на Ростовскую, Ярославскую и Воронежскую области, 3% — на Чувашию и Приморский край, 2% — на Кузбасс, Алтайский край, Свердловскую, Владимирскую, Тульскую и Нижегородскую области.

YouTube в России официально не блокировали, а проблемы с доступом могут быть связаны с техническими сбоями, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация — где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о «гибели» YouTube в России

YouTube начинает медленно умирать в России с технологической точки зрения, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. При этом парламентарий отметил, что вернуть к жизни видеохостинг возможно.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — уточнил он.

Горелкин указал, что трафик YouTube уже упал на треть и продолжает сокращаться. В то же время глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заверил, что Россия не планирует блокировать американский видеохостинг.

«Никто не собирается ничего блокировать. YouTube же никто не блокирует, Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) — это экстремистское сообщество. Конечно, все может измениться, наши партнеры по-разному себя ведут. Они по-разному реагируют — кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время „приземлиться“, открыв полномочное представительство», — заверил депутат.

Боярский также процитировал президента РФ Владимира Путина, отметившего, что изначально Россия предоставила всем цифровым платформам «парниковые условия». Но последующие действия компаний определили их судьбу на российском рынке.

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