Магнитные бури сегодня, 4 июля: что завтра, давление, тревожность, стресс

Сегодня, 4 июля, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 июля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 4 июля, геомагнитных возмущений магнитного поля Земли в течение суток не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы – 34%», — уточнили специалисты.

По данным портала my-calend, сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой четыре балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 5 июля, сильных магнитных бурь не ожидается, отметили эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Как пережить сильную магнитную бурю, рекомендации врачей

Прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью в период геомагнитных возмущений, заявила NEWS.ru заведующий Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

«Для того чтобы справиться со слабостью, также следует высыпаться, вводить в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием, например, картофель, бананы, орехи, шпинат, пить достаточно воды, минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — пояснила она.

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

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