Тайный брак, встреча с Путиным, отъезд из Казахстана: где сейчас Назарбаев

6 июля исполняется 85 лет первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он возглавлял республику почти 30 лет: за это время политик успел завоевать титул лидера нации, а после своей отставки — потерять его. Назарбаев активно выступал за сохранение связей с Россией и продолжает встречаться с главой РФ Владимиром Путиным, однако детали этих визитов не раскрываются. Как бывший казахстанский лидер пришел к власти, что связывает его с Москвой и где он сейчас — в материале NEWS.ru.

Биография Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году в маленьком предгорном селе Чемолган Алма-Атинской области. Сын крестьян, как и другие советские дети того времени, в семь лет пошел в школу. Он хорошо учился и, по воспоминаниям одноклассников, всегда давал списывать товарищам, которые в старших классах избрали Нурсултана комсоргом. После школы решил освоить рабочую профессию и поступил в ПТУ в украинском Днепродзержинске. В 20 лет вернулся в Казахстан и устроился работать на Карагандинский металлургический завод. За следующие девять лет будущий президент успел сменить специальности чугунщика, диспетчера, газовщика. Тяжелый физический труд Назарбаев совмещал с учебой во ВТУЗ при комбинате и активной комсомольской жизнью, в 1962 году был выбран делегатом X съезда комсомола республики.

В 29 лет Назарбаев решил полностью посвятить себя партийной работе — занимался коммунистическим воспитанием молодежи, проводил митинги и собрания, несколько лет занимал должность секретаря парткома на родном комбинате, а также заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Позднее уже 38-летнего партработника заметили в Москве: он привлек внимание своей критической статьей в газете «Правда» о сложном положении на предприятии. Вскоре Назарбаева назначили секретарем ЦК Компартии Казахстана, а в 1989-м избрали ее первым секретарем.

В апреле 1990 года в Казахской ССР приняли закон об учреждении поста президента республики. В следующем году в стране провели первые всенародные выборы — с 98,7% голосов на них победил Назарбаев. Спустя пять лет состоялся референдум, по итогам которого полномочия Назарбаева были продлены. Затем он дважды переизбирался, весной 2007-го в конституцию внесли поправки, благодаря которым глава государства получил право баллотироваться неограниченное количество раз.

Нурсултан Назарбаев Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В июне 2010-го Назарбаева наделили статусом елбасы — лидера нации. Президент и его семья получили неприкосновенность, публичные оскорбления в адрес главы государства стали караться штрафом и тюремным сроком. После этого он еще дважды выигрывал президентские выборы — в 2011 и 2015 годах, а в 2019-м сложил с себя полномочия, передав их Касым-Жомарту Токаеву.

Политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru назвал Назарбаева масштабной политической фигурой международного уровня. «Когда распадался СССР, Назарбаев был первым сторонником интеграции, и как раз он стал одним из инициаторов появления СНГ. Он был главной фигурой во внешней политике Казахстана, автором ее многовекторности. При нем выстраивались отношения с Россией. Казахстан входил во все интеграционные проекты на постсоветском пространстве. И при этом он выстроил отношения с Китаем, с Западом, с Турцией», — заметил собеседник.

Что известно о личной жизни Назарбаева

Со своей женой Сарой Конакаевой Назарбаев познакомился почти сразу, как устроился работать на завод, — им обоим было по 21 году. По воспоминаниям супруги президента, свадьба была комсомольской — главным подарком молодоженам стали ключи от двухкомнатной квартиры в хрущёвке. Через год у пары родилась первая дочь Дарига, а еще через четыре — Динара. Когда супругам было по 40 лет, у них родилась третья дочь Алия.

Чета Назарбаевых всегда появлялась вместе на публичных мероприятиях, однако ходили слухи о двух неофициальных женах экс-президента. Первой называли бывшую стюардессу Гульнару Ракишеву — утверждается, что она родила Назарбаеву двух дочерей. Второй — «Мисс Казахстан — 1999» Асель Исабаеву, которая подарила первому лидеру республики сыновей Таумана и Байкена.

Нурсултан Назарбаев и его супруга Сара Фото: Сергей Бондаренко/ИТАР-ТАСС

В автобиографии «Моя жизнь» политик подтвердил отношения с Исабаевой. По его словам, Сара с пониманием отнеслась к ситуации. «Когда после рождения Таумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть, эта представительница уважаемой династии вновь проявила благородство. „Младенец — ангел. Пусть дитя будет счастливым“, — сказала тогда Сара. Мои дочери тоже поняли меня правильно», — пишет Назарбаев.

Где сейчас Нурсултан Назарбаев

После отставки Назарбаев еще три года оставался председателем Совета безопасности Казахстана. Однако во время массовых протестов в январе 2022 года он покинул эту должность, передав ее Токаеву. Тогда же появились слухи о том, что бывший президент планировал покинуть Казахстан. Его пресс-секретарь Айдос Укибай опроверг эти данные, сообщив, что Назарбаев остается в столице республики.

Спустя несколько месяцев в Казахстане прошел референдум, после которого из конституции убрали упоминания о его особом статусе, а в 2023-м Назарбаев лишился титула елбасы. Тогда же стало известно о серьезных проблемах политика с сердцем — он успешно перенес плановую операцию в Национальном научном кардиохирургическом центре.

Нурсултан Назарбаев Фото: РИА Новости

Сейчас казахстанские политики не стесняются открыто критиковать первого президента. Так, например, председатель нижней палаты парламента Ерлан Кошанов несколько месяцев назад заявил, что к событиям 2022 года привела именно выстроенная Назарбаевым политическая система. «На протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления. Однако со временем действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису», — сказал он. Сейчас, по словам политика, эта система «обнулена».

Макаркин отмечает: Назарбаев стал отцом-основателем нации и со временем решил привести к власти своего преемника, чтобы сохранить реальную власть при номинальном лидере. Но здесь для него возникла проблема — Токаев оказался самостоятельной фигурой. Если влияние Назарбаева на казахстанскую политику сейчас и сохраняется, то оно совсем небольшое, полагает эксперт.

«Тем не менее он дал такой импульс политике республики, что она продолжается и при Токаеве. Сохраняется та же самая многовекторность, то же самое участие в интеграционных механизмах и так далее. Во внутренней политике тоже преемственность есть — то, что сделал Назарбаев, не сломано. Сам Нурсултан Абишевич действительно многое потерял, но он все равно остается в официальной казахстанской истории, его оттуда не убрать», — заметил Макаркин.

Зачем Назарбаев приезжает в Россию

Назарбаев в годы президентства активно выступал за евразийскую интеграцию и стал автором идеи о создании ЕАЭС. Отношения с Россией он называл «эталоном межгосударственных связей» и «примером стратегического партнерства и союзничества». В своих мемуарах экс-президент Казахстана рассказывал и о теплых отношениях с Владимиром Путиным — например, о заботе, которую проявил российский лидер, когда Назарбаев в 2020 году заболел коронавирусом.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru

«Никогда не забуду, как лучшие врачи врачи-вирусологи, оперативно отправленные из России, в течение 10 суток не отходили от меня ни днем ни ночью и как они избавили меня от опасной болезни», — написал первый президент Казахстана.

После своей отставки Назарбаев неоднократно посещал Россию. Его последняя встреча с Путиным в Москве прошла в мае 2025 года. Детали визита не раскрывались. Представители Назарбаева отметили, что поездка имела неофициальный характер. «[Назарбаева] с Владимиром Путиным связывают многолетние дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», — заявили представители политика.

По мнению Макаркина, на встречах Назарбаева и Путина, вероятнее всего, обсуждается общая ситуация на постсоветском пространстве. «Назарбаев интересен как интегратор, человек, который всегда выступал за сотрудничество, за то, чтобы не рвать связи, но при этом отстаивал независимость Казахстана. Он остается одним из старейшин СНГ. И если мы говорим о внутрироссийской ситуации, то его опыт, конечно, привлекает дополнительное внимание — но именно как опыт. Едва ли он дает какие-то советы по поводу конкретных решений», — резюмировал политолог.

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