«Он более решительный»: почему Ельцин выбрал преемником Путина, как ушел

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Президент России Борис Ельцин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам России

31 декабря 1999 года стало знаковой датой для России и фактически определило ее будущее на следующие 20 с лишним лет. В этот день президент Борис Ельцин объявил о досрочном сложении полномочий и передаче их председателю правительства Владимиру Путину. Что предшествовало этому событию, кто еще сыграл роль в принятии исторического решения — в материале NEWS.ru.

Как Ельцин объявил об уходе

Россияне готовились встречать новое тысячелетие, когда в эфире федеральных телеканалов началась трансляция специального обращения главы государства. 31 декабря 1999-го Борис Ельцин с экранов телевизоров объявил о своем уходе с поста президента.

68-летний политик, сидя за столом на фоне украшенной новогодней ели, заявил, что в новую эру Россия должна войти с новыми политиками — «умными, сильными, энергичными людьми». Ельцин признался: увидев, с какой надеждой и верой люди голосовали за новое поколение на выборах в Госдуму, он понял — главное дело его жизни уже сделано.

«Россия уже никогда не вернется в прошлое», — подчеркнул он.

Затем Борис Ельцин представил своего преемника, сказав, что у страны уже есть яркая и сильная личность, которая способна взять на себя управление государством. Он объявил, что до выборов исполняющим обязанности президента будет глава правительства Владимир Путин.

Несколько часов спустя россиянам показали новогоднее обращение и. о. президента РФ. Путин приветствовал сограждан и пообещал не допустить вакуума власти в стране, а также решительно пресекать любые попытки выйти за рамки российских законов. Он высоко оценил заслуги своего предшественника, напомнил о том, что при Ельцине Россия пошла «по пути демократии и реформ» и смогла заявить о себе как о сильном независимом государстве.

Когда Ельцин начал думать об уходе

Борис Ельцин в своей книге «Президентский марафон» вспоминал, что первый разговор с Путиным о его назначении и. о. президента состоялся 14 декабря 1999 года. Будущий глава государства тогда заявил, что не готов к такому повороту.

Вторая беседа политиков прошла за два дня до Нового года — накануне Ельцин предупредил о своих планах руководителя президентской администрации Александра Волошина, свою дочь Татьяну Дьяченко и ее супруга Валентина Юмашева, тогда советника главы государства. 29 декабря президент заметил перемену в настрое Путина.

«Он входит в кабинет. И у меня сразу возникает ощущение, что он уже другой, более решительный что ли. Я доволен», — писал Ельцин в мемуарах.

Он обсудил с Путиным свой уход, запланированный на 31 число, рассказал, как в этот день будут развиваться события. На прощание они обнялись и в следующий раз встретились уже в последний день года. Такой была «каноническая» версия событий.

Бывший советник Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич рассказал NEWS.ru, что мысли о преемнике у главы государства появились еще в 1993-м — после того, как утвердили Конституцию и была избрана Государственная дума первого созыва.

«В Конституции как бы были зафиксированы результаты такого революционного перехода от СССР к новой России. В этот момент он впервые задумался о том, что многое из задуманного сделано и надо как-то планировать себе горизонт, за которым можно подумать об уходе. Но это было еще не желанием или решением», — пояснил бывший функционер Кремля.

Фото: Александр Сенцов, Александр Чуми/ТАСС Председатель правительства РФ Владимир Владимирович Путин, назначенный исполняющим обязанности президента РФ, и Борис Николаевич Ельцин, объявивший об отставке с поста президента РФ, во время торжественной церемонии передачи власти в Кремле

По словам Станкевича, Ельцин всегда считал, что политикам не стоит ждать, пока их уходу большинство населения будет радоваться как подарку. В интернете стала популярной цитата, которую приписывают первому президенту России, о том, что возрастной потолок для политика — 65 лет, дальше для него «наступает маразм».

Зачем Ельцин пошел на второй срок

Тем не менее Ельцин, чья популярность к середине 90-х серьезно пострадала, решил баллотироваться во второй раз в 1996 году. К тем выборам он подошел с минимальным рейтингом: на конец ноября 95-го он составлял около 5%. Причиной тому стал целый ряд ошибочных решений — от приватизации до первой чеченской войны.

Тогда, по словам Станкевича, Ельцин тоже задумывался, что, возможно, даже немного опаздывает с уходом, и обсуждал свою дальнейшую судьбу в политике в узком кругу. И решение, которое в итоге было принято, экс-советник считает ошибочным — момент был самым подходящим, чтобы уйти. Но его упустили.

«Как-то поколебавшись, он решил баллотироваться на второй срок. И на этом сроке многое для России было проиграно. Именно тогда состоялись залоговые аукционы, расцвела пышным цветом российская олигархия, на короткий срок взошла на горизонте зловещая звезда Бориса Березовского. Все это — роковые черты второго срока Бориса Николаевича Ельцина, которых можно было избежать, если бы он этой ошибки не допустил», — заметил Станкевич.

Практически сразу после переизбрания, рассказал NEWS.ru политолог Павел Салин, Ельцин перестал принимать активную роль в политической деятельности. Причиной тому были медицинские показания: глава государства физически не мог «на полную» включаться в процессы. Тогда возросла роль его ближайшего окружения в решениях, принимавшихся Кремлем.

«Власть частично была перехвачена окружением Ельцина, если брать со стороны Кремля, и частично олигархами — теми, кого назвали называли в то время «семибанкирщиной», — напомнил эксперт.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Пребывание президента РФ Бориса Николаевича Ельцина в Волгограде. Воины-афганцы выразили президенту свою поддержку на предстоящих выборах

Еще больше признаков того, что Ельцин может не дотянуть до конца второго срока, появилось в 1998 году, когда на одном из совещаний в Кремле Валентин Юмашев провозгласил «особый порядок работы президента». Его суть, как писала газета «Коммерсант», заключалась в добровольном отказе главы государства от активного участия в политических процессах. Это нововведение было своего рода ширмой, призванной прикрыть то, о чем давно говорили и политические оппоненты Ельцина, и простой народ, — проблемы со здоровьем, вредные привычки и влияние приближенных.

«Стало возникать очень много вопросов — где президент, почему он не показывается на публичных мероприятиях, да и заявления тогдашнего пресс-секретаря Сергея Ястржембского о том, что президент работает с документами, стали вызывать смешки, непонимание. Нужно было придать этой ситуации какое-то юридическое обоснование, поэтому сказали, что ввели особый порядок управления», — пояснил Салин.

Был ли у Ельцина другой выбор

Параллельно с этим ходили слухи, будто Ельцин, напротив, может баллотироваться в третий раз. Сам президент никогда не подтверждал наличие таких планов: на все вопросы он отшучивался.

«Мои соратники запретили мне говорить об этом. Еще рано», — отвечал он.

Однако в прессе и политической среде не утихали разговоры, что Ельцин попытается обойти Конституцию и выдвинет свою кандидатуру на выборах 2000 года. Предполагалось, что или сам глава государства изменит основной закон страны, или Конституционный суд признает его право на участие в выборах. Главным аргументом должно было стать то, что впервые Ельцин избирался на пост президента в несуществующей более стране — СССР, а значит, первый срок можно не засчитывать.

Пресс-секретарь президента Ястржембский неоднократно выражал свое «исключительно личное мнение», говоря, что именно срок, на который Ельцина избрали в 1996-м, следовало считать первым. Однако в ноябре 1998 года Конституционный суд поставил точку в этом вопросе, признав его вторым.

Впрочем, каким бы ни было решение КC, эксперты сомневаются в том, что первый президент действительно мог иметь планы по переизбранию. Политолог Алексей Мухин рассказал, что в то время уже начались поиски потенциального преемника Ельцина.

«Не было такой вероятности [переизбрания]. Уже с 1998 года шел активный выбор преемника — может, даже раньше, но точно не позже. Кандидатуры были самые разные — начиная с Немцова и заканчивая Путиным, на котором он в итоге и остановился», — отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Молодежь города Кемерово призывает плакатами и транспарантами голосовать за Бориса Ельцина на выборах президента РФ

Станкевич вспоминает, что на роль потенциального главы государства рассматривался и мэр Петербурга Анатолий Собчак, причем еще в середине 90-х. Он обладал тем, что могло бы гарантировать ему «естественную» победу на выборах, без использования административного ресурса — популярностью у населения.

Почему Ельцин не дождался финала

Очередные выборы президента должны были состояться 4 июня 2000 года, однако через несколько дней после объявления об отставке Ельцина, 5 января, Совет Федерации принял решение перенести их на март. Почему же президент не «дотянул» до конца срока?

Одним из ключевых факторов было физическое состояние главы РФ, которое становилось только хуже.

«Это была уже рискованная ситуация, поэтому 99-й год стал совершенно очевидным рубежом. И, может, некоторым мистическим воздействием на него обладала сама цифра — 2000. [Он считал, что] в новое тысячелетие надо входить с более сильным и обновленным руководством», — объяснил Станкевич.

Была у досрочного ухода и практическая польза. По словам Салина, это распространенный прием для стран, в которых власть не контролирует избирательный процесс. Ставка делалась на своеобразный «эффект неожиданности»: если Кремль обладал достаточными ресурсами для подготовки к досрочным выборам, то оппоненты действующей администрации к такому сценарию были не готовы.

«Если ты не контролируешь процедуру выборов, то либо придется всех кандидатов, включая конкурентов основного кандидата от власти, ставить в равное положение, либо нужно пытаться каким-то образом помешать им консолидировать ресурсы. И такая возможность — сокращение срока избирательной кампании, чтобы у них было меньше времени подготовиться», — пояснил политолог.

Глава КПРФ и соперник Ельцина на выборах 1996-го Геннадий Зюганов называл решение тогдашнего президента «перезревшим» и выражал мнение, что оно было принято не самовольно, а под давлением обстоятельств.

«Всем было очевидно, что Ельцин изжил себя полностью, что он был не в состоянии управлять страной. Он пообещал людям, что, если вырастут цены, он на рельсы ляжет. А в итоге положил на рельсы полстраны», — утверждал лидер коммунистов.

Фото: Величкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год

По мнению Мухина, решение об отставке было, скорее, на совести соратников Ельцина — так называемой семьи.

«Он был полностью нефункционален. Решение принимала „семья“ — Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Анатолий Чубайс и другие. Они просто хотели поставить временщика, чтобы управлять через него страной. Очень славно ребята ошиблись», — говорит эксперт.

Почему уход Ельцина был неизбежен

До сих пор звучат разные мнения о том, что было бы с Россией, не подай Ельцин в отставку. Так, бывший зампред Госдумы Ирина Хакамада считала, что дальнейшее пребывание первого президента у власти грозило усугублением внутриполитического кризиса.

«Если бы он этого не сделал, наверное, началось бы разрушение реформ, институтов внутри России», — заявляла она.

По словам Юмашева, Ельцину было важно, чтобы страну возглавил человек «из другого поколения».

«Нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», — говорил он в интервью Владимиру Познеру. Зять первого президента утверждал, что тому необходимо было «дать Путину фору» против тогдашнего мэры Москвы Юрия Лужкова и бывшего премьер-министра Евгения Примакова, чтобы у преемника была еще бóльшая гарантия победить на выборах.

Предубеждение Ельцина против «старых» политиков Станкевич объяснил необходимостью соблюсти так называемую поколенческую дистанцию — на смену возрастным функционерам должны приходить молодые, чтобы проблема транзита власти не вставала перед страной слишком часто. У Ельцина были живы в памяти драматические эпизоды, когда в начале 1980-х годов один за другим умирали советские вожди. Страна жила от одних похорон до других, напомнил Станкевич, и допускать повторения чего-то подобного в новой России никто не хотел.

«Кроме того, сказывалось и мировоззрение преемника — то есть будут более свежими идеи, более новаторскими подходы к решению проблем. В то же время Владимир Путин вряд ли может рассматриваться как человек, не связанный с советской эпохой — он был полностью ею сформирован. И в этом смысле речь идет, скорее, о преемственности поколений», — заключил Станкевич.

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