Как пройдут выборы президента РФ в новых регионах и что с безопасностью

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Новые регионы России готовятся к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года. Местные избиркомы готовы использовать опыт, полученный в сентябре 2023 года. В каких условиях пройдет голосование за кандидатов на пост главы государства и как будут обеспечивать безопасность избирателей в новых регионах РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о подготовке к выборам в новых регионах

Центральная избирательная комиссия России 11 декабря приняла постановление о проведении выборов президента в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, где с 19 октября 2022 года действует военное положение. В ЦИК сообщили, что документ направили президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации.

Комиссия приняла решение единогласно после того, как Министерство обороны России и Федеральная служба безопасности посчитали возможным проведение голосования на новых территориях. Зампред ЦИК Николай Булаев напомнил, что в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже проводились выборы по российским законам в сентябре 2023 года.

«Вместе мы с этой задачей справились и увидели, что сформированная за достаточно короткий срок избирательная система четырех субъектов не просто работоспособна, она работает исключительно профессионально», — отметил он.

Президентские выборы в России в 2024 году будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Такой формат голосования впервые был опробован во время пандемии коронавируса. Согласно социологическим опросам, большая часть россиян считает его удобнее обычного, однодневного.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Как проходят выборы в условиях военного положения

Ранее федеральное законодательство запрещало проводить выборы и референдумы в условиях военного положения. Все изменилось 29 мая, когда Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в закон «О военном положении». Теперь организация избирательного процесса возможна при условии, что ее одобряют ЦИК и силовые ведомства.

Первая кампания с учетом нововведений прошла этой осенью. В рамках единого дня голосования 10 сентября местные жители ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выбрали депутатов региональных парламентов, муниципальных депутатов и депутатов административных центров.

В регионах начали заранее готовиться к провокациям со стороны Вооруженных сил Украины. Власти старались перевести голосование в удаленный формат и максимально разгрузить избирательные участки. При организации президентских выборов местные избиркомы вновь будут ориентироваться на сентябрьский опыт, рассказал NEWS.ru глава избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. По его словам, подготовка к голосованию уже началась.

«Комиссии ДНР находятся на нормативном этапе подготовки к проведению выборов, все к работе готовы. Сейчас мы активно занимаемся информированием избирателей. Избирательный процесс будет разделен на несколько дней — это позволит уменьшить количество людей на участках», — сообщил он.

Политический и военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что особенно успешной оказалась сентябрьская тактика, при которой избиратели смогли отдать голоса за кандидатов фактически на дому.

«В первую очередь бюллетени разносили по домам, по дворам — где-то неделю у нас происходил этот процесс. Представители ЦИК вместе с полицейскими доставляли ящики и бюллетени во дворы, а избиратели выходили [проголосовать]. Большая часть — процентов 80 — проголосовала дома», — напомнил эксперт.

Помимо этого, в населенных пунктах республики работали стационарные избирательные участки. На них все желающие поддержать кандидатов могли приехать в последний день выборов.

«Я предполагаю, что так будет и в этот раз. Потому что у нас, я считаю, действительно достаточно опасно для обычных выборов», — добавил Бердичевский.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в новых регионах пока не работает. «В осеннюю кампанию были желающие проголосовать дистанционно, но по техническим причинам наш регион не был подключен к системе. Будет ли возможность в эти выборы — вопрос в полномочиях региональной избирательной комиссии», — отметил член Совета Федерации и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Как жители новых регионов РФ будут голосовать в марте 2024 года

13 декабря ЦИК России утвердила особенности подготовки и проведения президентских выборов в новых регионах. Из документа следует, что местные избирательные комиссии, как и осенью, смогут сами определить перечень документов, которые будут использоваться для идентификации избирателей. Людям разрешат проголосовать не только по паспорту, но и с другим документом, его заменяющим. По данным «Известий», тем, кто еще не получил российские документы, могут разрешить голосовать по украинским.

Кроме того, в отдаленных районах будет организовано досрочное голосование.

«Территориальные избирательные комиссии будут определять этот список в каждом конкретном случае и направлять на утверждение в избирком. Вся избирательная система ДНР обладает достаточным опытом проведения выборов на труднодоступных и удаленных территориях», — пояснили NEWS.ru в ИК ДНР.

Также в новых регионах не будут публиковать сведения об избирательных участках и членах избиркомов, а продолжительность голосования на участках может быть сокращена по решению региональной комиссии. В случае возникновения угрозы безопасности избирателей и членов УИК бюллетени и документацию переместят в безопасное место. Фото- и видеосъемку будут проводить только аккредитованные журналисты — порядок их допуска определят местные комиссии.

Как подчеркнул Кастюкевич, при подготовке к выборам избирательные органы будут ориентироваться на две основных задачи — обеспечение чистоты голосования и защиту граждан.

«За все новые регионы говорить не стану, но для Херсонской области, безусловно, главной задачей будет обеспечить весь избирательный процесс максимально открыто, легитимно и с соблюдением всех требований безопасности. Главное — это безопасность людей. Организаторы данного процесса сделают все возможное, чтобы ее обеспечить», — подчеркнул он.

Что будет с безопасностью на выборах-2024

Несмотря на особые меры при организации выборов, в сентябре не удалось полностью исключить риски для избирателей и сотрудников избиркомов. 8 сентября в Херсонской области из-за ракетной атаки пришлось эвакуировать избирательную комиссию, а в ночь на 10 сентября дроны ВСУ нанесли удар по участку в Запорожской области.

Николай Булаев сообщал, что в некоторых населенных пунктах предупреждения о ракетной атаке объявлялись по несколько раз в день. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в дни проведения выборов пострадали несколько членов избирательных комиссий — они получили ранения или контузию.

Провокации со стороны ВСУ не исключены и в этот раз. По словам журналиста, сопредседателя координационного совета по интеграции новых субъектов РФ Александра Малькевича, организация выборов в прифронтовой зоне — дело непростое. Поэтому обеспечивать безопасность граждан планируется всесторонне, в том числе с привлечением общественных наблюдателей.

«Работают правоохранительные органы, работают представители Минобороны. Также сейчас мы видим позитивные изменения на фронте, поэтому больших проблем здесь нет. Важно, что подготовка общественных наблюдателей военно-ориентированная. Они могут оказать первую помощь, знают, как выводить людей в безопасные места. Это такая фишка новых регионов. В основном этот пилотный проект был реализован в Херсонской области, и своими знаниями мы делимся с коллегами», — рассказал он NEWS.ru

Малькевич считает, что ситуация с безопасностью не отразится на процессе агитации в народных республиках и в российских городах Запорожской и Херсонской областей.

«С агитацией проблем нет: работают электронные СМИ, выходят газеты, радио, работают, в том числе в прифронтовой полосе, местные телевизионные каналы, развита система наружной рекламы, билборды. Весь этот комплекс сработал в августе-сентябре, и в этот раз тоже не вижу проблем», — подчеркнул он.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Какой будет явка на выборах президента РФ в новых регионах

Угрозы обстрелов осенью не помешали жителям новых территорий проголосовать за кандидатов, а членам избирательных комиссий — выполнить свою работу. Хотя в последний день голосования участки закрылись досрочно — в промежутке между 14:00 и 16:00, явка на выборах в новых регионах оказалась одной из самых высоких в России: в ДНР и ЛНР она превысила 70%, в Запорожской и Херсонской областях — 60%. Их обогнал только Кузбасс (78,99%).

Выборы федерального уровня вызывают больший интерес, чем местные электоральные процессы, отмечает Владимир Высоцкий. В избиркоме ДНР не берутся прогнозировать показатели явки, однако обращают внимание на значение грядущего голосования для региона.

«Это судьбоносный момент для всех нас. У нас сейчас „время первых“. Мы выбрали первых депутатов местного самоуправления, впервые выбираем президента. Для Донбасса это очень важно», — пояснил Высоцкий.

Малькевич тоже выразил уверенность, что свою гражданскую позицию избиратели в новых регионах активно проявят и на этот раз. Для местного населения, считает собеседник NEWS.ru, грядущие выборы имеют особое значение.

«Явка в прошлый раз действительно была одной из самых высоких в России. На таком же уровне она, судя по всему, будет и весной. Для жителей новых регионов это главные выборы всех последних лет, а может, вообще первые главные выборы в их жизни. Они вызывают очень большое воодушевление. Люди, по сути, связывают вот с этими выборами свою жизнь, благополучие, уверенность в завтрашнем дне», — полагает он.

Как на выборы в России отреагируют за рубежом

12 декабря Канада объявила о введении санкций в отношении 30 россиян, которые принимали участие в выборах на освобожденных территориях в сентябре. Новые ограничительные меры последуют и весной, уверен крымский политолог Владимир Джаралла. По его мнению, многие представители международного сообщества не признают ни сам факт голосования в новых регионах, ни его итоги.

«Участники этого процесса, а также юридические лица попадут в санкционные списки. Единственное, что можно сказать: ну а нам-то что? Сейчас это уже особого значения не имеет. Скорее наоборот, даже ходят шутки, что если тебя нет в санкционных списках, то ты не очень хорошо работаешь для России», — заметил эксперт.

Рядовые избиратели в новых регионах не задумываются об угрозе каких-либо санкций, отмечает он. Как утверждает Джаралла, таких людей никакими ограничительными мерами не запугать.

«Эти люди почти десять лет находятся под угрозой смерти. Они знают, что такое артиллерийские обстрелы, они знают, что такое терять своих близких. Они знают, что такое жизнь с утра до вечера — и этого достаточно, потому что дальше ты прогнозировать не можешь. Поэтому для них все эти санкции выглядят просто смешно», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

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