Выборы президента России пройдут в регионах с военным положением ЦИК: в новых регионах РФ решили провести голосование на выборах президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком России утвердил постановление о выборах в четырех новых регионах, где введено военное положение. Члены комиссии приняли решение единогласно. Перед этим голосованием ЦИК провела консультации с Министерством обороны и ФСБ о возможности проведения голосования в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, были проведены консультации с руководством этих регионов. В силовых ведомствах, администрациях регионов и в самой ЦИК считают, что организовать выборы на этих территориях возможно.

Принято единогласно, — представил решение комиссии ее зампред Николай Булаев.

Ранее ЦИК утвердила даты первых в истории современной России многодневных выборов главы государства. Голосование назначили на 15, 16 и 17 марта 2024 года. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, избиратели положительно оценили такой формат голосования, который пришелся россиянам по душе еще по итогам прошедших региональных выборов. Она напомнила, что подобные голосования проводились в России еще в 1917 году.

11 сентября ЦИК получила от инициативной группы уведомление по выдвижению президента Владимира Путина на выборы. Собрание избирателей состоится 16 декабря в московском парке «Зарядье».