Путин плакал, Ельцин танцевал: самые яркие моменты президентских кампаний

Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Борис Ельцин (справа) и Евгений Осин

Совет Федерации назначил очередные выборы президента России на 17 марта 2024 года. С чем Россия подходит к голосованию за кандидатов на пост главы государства и какие президентские кампании были самыми яркими в истории страны — в материале NEWS.ru.

Когда пройдут президентские выборы-2024

На пленарном заседании Совета Федерации присутствовала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Выступая перед сенаторами, она пообещала рассмотреть в пятницу проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней.

После того как Совфед принял решение о дате голосования, российские политические партии должны провести предвыборные съезды и выдвинуть своих кандидатов на пост президента. Уже известно, что съезд «Единой России» запланирован на 17 декабря, ЛДПР — на 19 декабря, КПРФ — на 23 декабря. Руководство партии «Справедливая Россия — За правду» объявило о намерении поддержать действующего президента Владимира Путина в случае, если он выдвинет свою кандидатуру.

Глава государства пока не объявлял о своем участии в выборах. Выступая на Восточном экономическом форуме 12 сентября, он заявил, что решение по этому вопросу будет принято после того, как назначат дату голосования.

Фото: kremlin.ru Владиимр Путин проголосовал на избирательном участке № 2151, 2018 год

С кем танцевал Ельцин в рамках кампании «Голосуй, или проиграешь»

Предвыборная агитация — ключевой способ кандидатов заявить о себе. Одной из самых ярких в современной истории России можно назвать кампанию Бориса Ельцина 1996 года, главным лозунгом которой стал «Голосуй, или проиграешь».

К переизбранию тогдашний глава государства подходил с минимальным рейтингом — уровень его популярности, по данным ВЦИОМа, составлял 3–6%. Поэтому перед политтехнологами стояла сложная задача вернуть Ельцину доверие электората и привлечь новых избирателей.

Кампания началась 14 мая 1996 года. Руководство штаба Ельцина решило сделать ставку на молодежь, так как проведенный в апреле опрос показал, что около 70% этой возрастной группы были готовы проголосовать за президента.

В предвыборной кампании 1996 года принимали участие звезды эстрады и телевидения. Лев Лещенко, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Боярский, «Кар-Мэн», «Мальчишник», «Сплин» выступали в поддержку Ельцина. В это время вышел сборник «Ельцин — наш президент» и пластинка Сергея Минаева «Голосуй, или проиграешь».

Как рассказали участники группы «Мальчишник», снявшиеся в клипе «Голосуй, или проиграешь», они нисколько не жалеют, что в 1996 году агитировали за Ельцина.

«За Ельцина, конечно. Верните, пожалуйста, Бориса Николаевича. Надо было жить в то время, все устали от „совка“, хотели перемен, поэтому все голосовали за Ельцина. И мы его поддерживали. Считаем его приход своевременным, и нам за это не стыдно. Сейчас я бы сделал то же самое», — рассказали NEWS.ru солисты группы Андрей Дэн Котов и Павел Мутабор Галкин.

10 июня в Ростове-на-Дону сам Ельцин вышел на сцену во время выступления Евгения Осина и исполнил танец вместе с музыкантами. Как рассказывал впоследствии член штаба предвыборной президентской кампании и организатор общенациональной предвыборной кампании «Голосуй, или проиграешь» Сергей Лисовский, изначально этот номер не планировался. Ему сказали, что Ельцин неважно себя чувствует. Поэтому подобный перформанс стал неожиданностью.

«Он сам выбрал артиста, то есть настолько его завело это, что он сам вышел! Идея была, но просто он увидел этот зал, и эта атмосфера общего единения людей его завела», — вспоминал Лисовский.

Чтобы победить на выборах, Ельцину потребовались два тура. В первом президент набрал 35,28% голосов, а во втором — 53,82%.

Как в 2012 году выбирали Путина

Президентские выборы 2012 года стали знаковыми для России: впервые за кандидата проголосовали более половины всех избирателей. При явке 67,9% Владимир Путин заручился поддержкой 76,69% населения (56,4 млн человек) и превзошел собственный результат 2004 года — тогда за главу государства отдали голоса на 6,8 млн меньше.

В ходе кампании избирательный штаб Путина, как когда-то команда Ельцина, сделал ставку на поддержку со стороны знаменитостей, деятелей культуры и спорта. В видеороликах они объясняли, почему планируют отдать голоса за Путина.

После голосования, которое состоялось 5 марта 2012-го, на Манежной площади начался митинг в поддержку Владимира Путина. На нем собралось более 110 тысяч человек.

Новый глава государства приехал на Манежную площадь вместе с Дмитрием Медведевым. Путин поблагодарил избирателей за поддержку и назвал выборы «тестом на зрелость» для всей России. Люди, собравшиеся на митинге, увидели слезы на глазах у президента. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждал, что во всем был виноват ветер.

Что обещал на выборах Прохоров

Одним из оппозиционных кандидатов в президенты на выборах 2012 года стал бизнесмен Михаил Прохоров, чье состояние оценивалось в $18 млрд. За несколько месяцев до этого он ушел с поста руководителя партии «Правое дело».

Лозунгом предвыборной кампании Прохорова стали слова «Если не я, то кто?», главой предвыборного штаба назначили журналиста Антона Красовского.

Прохоров заявлял, что в случае победы намерен ограничить президентскую власть, продать свой бизнес и «влить в правительство новую кровь взамен думских старцев». Кроме того, бизнесмен выступил с экстравагантной идеей отменить деление России на федеральные округа и сократить число субъектов Федерации более чем вдвое.

В ходе своей кампании Прохоров делал заявления, которые, по мнению его имиджмейкеров, должны были продемонстрировать его близость к электорату. Так, например, в эфире «Коммерсант FM» Прохоров признавался, что нарушал закон и давал взятки.

Еще одним ярким событием стали дебаты с Никитой Михалковым, который был представителем Путина. Вместо Прохорова в них приняла участие его сестра и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина. Эти дебаты впоследствии называли предвыборным роликом Прохорова, поскольку большую часть эфирного времени говорила именно его родственница.

В президентской гонке Прохоров сумел обойти опытных политиков Владимира Жириновского (6,22% голосов) и Сергея Миронова (3,85% голосов), набрав 7,98% голосов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Ирина Прохорова и Никита Михалков принимают участие в дебатах в прямом эфире телеканала «Россия 24»

Почему Собчак была кандидатом «против всех» на выборах

Выдвижение телеведущей Ксении Собчак, которая решила баллотироваться в 2018 году, сравнивали с участием в президентских выборах миллиардера Прохорова.

В начале предвыборной гонки спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала позицию Собчак, называвшей себя кандидатом «против всех».

«Если человек выходит со своей программой и будет реально бороться за президентское место, то он не может быть кандидатом „против всех“. Иначе надо просто превратиться в урну, ничего не говорить, не выходить со своей программой. В урну, которая будет собирать бюллетени против всех», — говорила Матвиенко.

Собчак стала третьей женщиной в истории России, которую зарегистрировали в качестве кандидата для участия в президентских выборах — после Эллы Памфиловой (2000 год) и Ирины Хакамады (2004 год). Телеведущая обещала снять свою кандидатуру, если ЦИК зарегистрирует в качестве кандидата Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов).

Самым запоминающимся моментом предвыборной кампании Собчак, по мнению телезрителей, стало ее участие в дебатах на шоу Владимира Соловьева. Во время эфира между журналисткой и ее конкурентом Владимиром Жириновским разгорелся спор. Лидер ЛДПР обругал Собчак, после чего она выплеснула на него стакан воды. В ответ на поступок журналистки депутат начал материться. Компания Mediascope позже признала эти дебаты рекордными по количеству зрителей: их посмотрели 2,744 млн человек.

На этом конфликты кандидатов в публичной плоскости не закончились. Позже, вновь на дебатах в студии Соловьева, Жириновский и Собчак снова повздорили, после чего ведущая покинула студию в слезах.

Попытки в ходе кампании создать яркие информационные поводы не помогли Собчак одержать победу на выборах. Она заняла только четвертое место, получив только 1,68% голосов избирателей.

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