ЦИК предложила скрыть данные об избирательных участках в новых регионах ЦИК: избиркомы новых регионов не будут публиковать данные об участках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательные комиссии новых регионов РФ (ЛДНР, Запорожская и Херсонская области) не будут публиковать информацию о местах расположения участков для голосования на выборах президента России, заявил на заседании комиссии заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. По его словам, данная мера необходима для безопасности граждан и членов комиссии. Видеотрансляция заседания опубликована на сайте ЦИК.

Безопасность голосующих и членов комиссий — задача номер один, мы не будем опубликовывать так же, как это делали в единый день голосования, — уточнил Булаев, добавив, что региональные избиркомы смогут донести до каждого избирателя сведения об адресе и номере участка, где он сможет проголосовать на выборах главы государства.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Россия во время президентских выборов в 2024 году столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что электоральная кампания станет предметом нападок извне. Однако он подчеркнул, что система работает слаженно, и Россия научилась защищаться от подобных нападок.