В СФ назвали угрозы, с которыми столкнется Россия во время выборов СФ: на президентских выборах Россия столкнется с воздействием на наблюдателей

России во время президентских выборов в 2024 году столкнется с воздействием на процесс международного наблюдения, следует из ежегодного доклада комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.

В 2024 году для защиты электорального суверенитета придется противостоять, в частности, попыткам подрывного воздействия на процесс предусмотренного российским законодательством международного наблюдения за ходом российских президентских выборов, — говорится в документе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако, добавила она, избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.

О том, что электоральная кампания станет предметом нападок извне говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он также признал, что система работает слаженно и страна научилась защищаться от подобных нападок.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее о своем решении участвовать в них объявил действующий глава государства Владимир Путин. Случилось это в Кремле после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.