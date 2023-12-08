«Мы научились защищаться»: Песков о хакерских атаках на предстоящих выборах Песков: электоральная кампания станет объектом нападок извне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электоральная кампания станет предметом нападок извне, таким мнением в беседе с журналистом «Известий» поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что система работает слаженно, и Россия научилась защищаться от подобных нападок.

Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это сто процентов, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок, — сказал представитель Кремля.

В сентябре прошлого года общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году сообщил о массированной хакерской атаке на свой сайт. Несмотря на это, все голоса пользователей остались в сохранности.

8 декабря президент России Владимир Путин в общении с Героем ДНР Артемом Жогой после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» заявил о своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с этим моментом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Путина участвовать в выборах важным не только для россиян, но и для всего мира. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин не обсуждал с иностранными лидерами свое решение баллотироваться на новый срок.