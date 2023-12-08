Выяснилось, обсуждал ли Путин участие в выборах с иностранными лидерами Песков: Путин не обсуждал свое выдвижение на новый срок с иностранными коллегами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не сообщал своим иностранным коллегам о намерении выдвигаться на грядущих выборах, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались об этом в свете недавних контактов главы государства с зарубежными лидерами.

Нет, — ответил на вопрос Песков.

Российский лидер сегодня, 8 декабря, подтвердил, что будет снова баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Глава государства упомянул об этом в беседе с героем ДНР Артемом Жогой после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда». Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объяснила, что Владимир Путин выдвигает кандидатуру на очередные выборы главы государства исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, российский лидер никогда не избегал ответственных решений и не станет этого делать в будущем.

Она также обратила внимание на результаты разных социологических опросов. По ее мнению, они показывают, что сплоченность и гражданское спокойствие в стране сформировано именно вокруг действующего президента РФ, и россияне это понимают. Матвиенко добавила, что полностью поддерживает российского лидера.