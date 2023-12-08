Матвиенко объяснила, почему Путин выдвинул кандидатуру на выборы Матвиенко: баллотируясь в президенты, Путин ориентируется на интересы россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Президент России Владимир Путин выдвигает кандидатуру на очередные выборы главы государства исходя из интересов страны и россиян, заявила в Telegram-канале спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, российский лидер никогда не избегал ответственных решений.

Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь прежде всего на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой, — уточнила Матвиенко.

По ее мнению, результаты разных социологических опросов показывают, что сплоченность и гражданское спокойствие в стране сформировано именно вокруг президента, и россияне это понимают. Матвиенко добавила, что полностью поддерживает российского лидера.

Ранее Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» заявил Герою Донецкой Народной Республики Артему Жоге, что будет выдвигаться на выборы главы государства. Голосование запланировано на 15–17 марта 2024 года.