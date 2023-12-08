Путин ответил на вопрос о выдвижении на выборы президента России Путин сообщил о выдвижении на выборы президента России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил Герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда», что будет выдвигаться на выборы главы государства, сообщает «Коммерсант». Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) представила новый логотип выборов президента России, которые пройдут в 2024 году. Он представляет собой букву V, выполненную в цветах российского триколора. Этот символ также используется российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Предполагается, что это просто совпадение, так как символ V — это один из знаков, обозначающих победу. Представители ЦИК РФ также заявили, что досрочное голосование на выборах президента России будет проходить в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Центризбиркома нет обязанности бороться за явку на выборах. При этом она указала, что вся работа ЦИК в последние годы способствует повышению явки избирателей.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление, согласно которому президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что с принятием решения о дате выборов в стране стартует избирательная кампания.