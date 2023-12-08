ЦИК раскрыла даты досрочного голосования на выборах президента России Досрочное голосование на выборах президента РФ проведут с 25 февраля по 14 марта

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Досрочное голосование на выборах президента России будет проходить с 25 февраля по 14 марта 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК РФ. Основное голосование будет проходить в течение трех дней, с 15 по 17 марта.

Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта, — сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что действующий глава государства Владимир Путин объявит о своем решении по участию в выборах, когда посчитает нужным. По словам представителя Кремля, Путин всегда опирался на поддержку граждан. Песков отметил, что к прямой линии поступает очень много просьб от россиян, чтобы Путин баллотировался на новый срок.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Центризбиркома нет обязанности бороться за явку на выборах. При этом она указала, что вся работа ЦИК в последние годы способствует повышению явки избирателей.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление, согласно которому президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что с принятием решения о дате выборов в стране стартует избирательная кампания.