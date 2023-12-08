Памфилова заявила, что ЦИК не борется за явку на выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не борется за явку на выборы в стране, заявила ее председатель Элла Памфилова на заседании в пятницу, 8 декабря. Однако, по ее словам, все, что в последние годы делает ЦИК, способствует ее повышению.

У нас нет обязанности бороться за явку, нас никто не заставляет. Но все, что мы делаем в последние годы... А что, «Мобильный избиратель» не способствует явке? Сколько людей, которые хотели, но раньше не могли, были привязаны к своему участку, или, уезжая из Магадана в Калининград, просто не могли проголосовать <...>. Мы позволили большому количеству наших избирателей спокойно осуществлять свое право, не будучи привязанными к определенному участку, — заявила Памфилова.

Ранее сообщалось, что выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны будут длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Кроме того, в новых и приграничных с Украиной регионах будет применяться придомовое голосование.

Также Памфилова заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако, добавила она, избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.