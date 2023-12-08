Стало известно, как долго продлятся выборы президента России в 2024 году ЦИК: выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта

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Выборы президента России в 2024 году будут длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта, передает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК). 13 членов ЦИК проголосовали за, один против и еще один член комиссии на заседании не присутствовал. Выборы президента впервые в истории России будут многодневными. Кроме того, в «новых» и приграничных с Украиной регионах будет применяться придомовое голосование.

Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года, постановил Совет Федерации. Документ об утверждении этой даты вступает в силу с момента его опубликования. Одновременно стартует и избирательная кампания, уточнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако она добавила, что избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что нынешний глава государства пока не объявлял о намерении участвовать в мартовских выборах. По его словам, нужно «набраться терпения». Позднее Песков заявил, что в марте однозначно проголосует за Владимира Путина.