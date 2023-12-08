Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил SHOT, что однозначно проголосует за нынешнего российского лидера Владимира Путина на выборах президента. Голосование пройдет 17 марта 2024 года, соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.
За Путина, — сказал Песков, отвечая на вопрос, за кого бы проголосовал на выборах.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на сегодняшний 61% жителей России заявили, что точно проголосуют на выборах президента страны в 2024 году. 13% респондентов определятся с участием ближе к дате проведения выборов. 8% граждан отметили, что не готовы принять участие в предстоящих выборах.
Проект постановления о назначении этого политического события на 17 марта 2024 года был рассмотрен в четверг, 7 декабря, при этом 36% назвали точную дату, или месяц, или время года, а каждый четвертый респондент (25%) — год без уточнения месяца. Большинство граждан назвали предстоящие президентские выборы важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%).
Ранее Песков заявил, что Путин пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах. По словам представителя Кремля, нужно «набраться терпения».