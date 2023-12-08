«Однозначно»: Песков выбрал президента России Песков заявил, что однозначно проголосует за Путина на выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил SHOT, что однозначно проголосует за нынешнего российского лидера Владимира Путина на выборах президента. Голосование пройдет 17 марта 2024 года, соответствующее постановление принял Совет Федерации 7 декабря.

За Путина, — сказал Песков, отвечая на вопрос, за кого бы проголосовал на выборах.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на сегодняшний 61% жителей России заявили, что точно проголосуют на выборах президента страны в 2024 году. 13% респондентов определятся с участием ближе к дате проведения выборов. 8% граждан отметили, что не готовы принять участие в предстоящих выборах.

Проект постановления о назначении этого политического события на 17 марта 2024 года был рассмотрен в четверг, 7 декабря, при этом 36% назвали точную дату, или месяц, или время года, а каждый четвертый респондент (25%) — год без уточнения месяца. Большинство граждан назвали предстоящие президентские выборы важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%).

Ранее Песков заявил, что Путин пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах. По словам представителя Кремля, нужно «набраться терпения».