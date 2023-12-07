Более половины россиян намерены голосовать на выборах президента ВЦИОМ: 61% россиян примут участие в предстоящих выборах президента России

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На сегодняшний 61% жителей России заявили, что точно проголосуют на выборах президента страны в 2024 году, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 8% граждан отметили, что не готовы принять участие в предстоящих выборах.

Всего 78% граждан намерены поучаствовать в выборах главы государства, из них 61% с полной уверенностью выбрали ответ «точно приму». 13% респондентов определятся с участием ближе к дате проведения выборов. Также более чем у половины россиян (61%) есть верное представление о том, когда пройдут выборы.

Проект постановления о назначении этого политического события на 17 марта 2024 года был рассмотрен в четверг, 7 декабря, при этом 36% назвали точную дату, или месяц, или время года, а каждый четвертый респондент (25%) — год без уточнения месяца. Большинство граждан назвали предстоящие президентские выборы важным событием не только для страны (89%), но и для себя лично (84%).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут 17 марта 2024 года. По словам представителя Кремля, нужно «набраться терпения».