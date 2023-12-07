В Кремле рассказали, будет ли Путин участвовать в выборах президента Песков: заявлений Путина о намерении участвовать в выборах до сих пор не было

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пока не объявлял о намерении участвовать в выборах главы государства 17 марта 2024 года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, нужно «набраться терпения».

До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что председатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил о планах партии 23 декабря выдвинуть в президенты РФ Владимира Путина. Лидер политического движения отметил, что такое решение было принято его соратниками еще в мае. В то же время председатель партии допустил, что к моменту съезда могут состояться «ожидаемые события», включая самовыдвижение Путина кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, постановил Совет Федерации. Документ об утверждении этой даты вступает в силу с момента его опубликования. Одновременно стартует и избирательная кампания, уточнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако она добавила, что избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.