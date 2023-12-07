В СРЗП заявили о планах выдвинуть в президенты Путина Миронов заявил о планах СРЗП 23 декабря выдвинуть в президенты РФ Путина

Фото: Kremlin.ru|/Сергей Гунеев/ РИА «Новости»

Председатель «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил о планах партии 23 декабря выдвинуть в президенты РФ Владимира Путина, пишет «Интерфакс». По словам лидера политического движения, такое решение было принято его соратниками еще в мае.

23 декабря состоится съезд Социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», и на этом съезде мы выдвинем кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина, — цитирует агентство Миронова.

В то же время председатель партии допустил, что к моменту съезда могут состояться «ожидаемые события». Например, самовыдвижение Путина кандидатом на пост главы государства, пояснил он.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, постановил Совет Федерации. Документ об утверждении этой даты вступает в силу с момента его опубликования. Одновременно стартует и избирательная кампания, уточнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории страны, будут пресекаться. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции. Глава государства также напомнил, что выборы должны быть открытыми, прозрачными и организованными на высшем уровне. Путин уточнил, что это важно для укрепления доверия россиян к результатам голосования и для легитимности избранной власти.