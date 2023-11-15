Путин заявил, что все попытки вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться

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Владимир Путин

Любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории России, будут пресекаться, пообещал президент Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий страны. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции.

Что касается действий государства — мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться, — подчеркнул Путин.

Президент также напомнил, что выборы должны быть открытыми, прозрачными и организованными на высшем уровне. Путин уточнил, что это важно для укрепления доверия россиян к результатам голосования и для легитимности избранной власти.

Ранее Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах, которые уточняют положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках, вводят ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Также, согласно поправкам, на заседания избиркомов будут допускаться представители тех медиаресурсов, которые работают на основании трудового договора.