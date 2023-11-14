Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках, вводит ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Также, согласно поправкам, на заседания избиркомов будут допускаться представители тех медиаресурсов, которые работают на основании трудового договора. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

В законе также говорится, что при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, заблокированных Роскомнадзором. Вместе с тем закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить соответствующие сведения в письменной форме в зарегистрировавшую его избирательную комиссию.

Кроме того, голосование в субъектах с военным положением будет возможно по итогам консультаций ЦИК с Министерством обороны России, ФСБ, а также с главами этих регионов. Также законом закрепляются правила проведения выборов за рубежом.

Президентские выборы намечены на март 2024 года, финальное решение касательно даты Совет Федерации примет в декабре. Дата должна быть объявлена в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня начала выборов.

До этого глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он отметил, что лидером «Единой России» является Владимир Путин, поэтому партия настроена участвовать в предстоящей президентской гонке.