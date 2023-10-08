Стало известно, когда объявят дату президентских выборов в России Совфед может объявить дату президентских выборов в декабре

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Совет Федерации, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, слова которого приводит РИА Новости. Он также напомнил, что глава государства Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент, — сообщил Климов.

Сенатор напомнил, что Путин является лидером «Единой России». В связи с этим партия настроена участвовать в предстоящей президентской гонке.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России на время проведения спецоперации ВС РФ. Он также добавил, что можно провести голосование только с одним кандидатом — Владимиром Путиным. По словам Кадырова, в настоящий момент нет другого человека, который мог бы защитить Россию. Сенатор Александр Башкин назвал идею сомнительной, так как Путин явно «не нуждается в дополнительных юридических подпорках». К тому же, как заметил Башкин, до голосования еще достаточно времени. Выборы президента должны состояться в 2024 году.