Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году, на время проведения СВО. Во время акции по случаю дня рождения Владимира Путина в Грозном он подчеркнул, что также можно провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства, передает ТАСС.

Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну, — сказал Кадыров.

Акция прошла 7 октября на центральной площади в Грозном, в ней, по данным властей, приняли участие около 25 тысяч человек. Люди держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП — щит и меч России!», «Сильный президент! Сильная Россия».

7 октября Кадыров в своем Telegram-канале поздравил президента с днем рождения. Он отметил, что Путин возглавил страну в тяжелый период, но не бросил ее на произвол судьбы.

Кадыров отметил, что в момент прихода Путина к власти Россия испытывала тяжелые потрясения и находилась в глубоком кризисе, выход из которого «не прогнозировали даже отчаянные оптимисты».