«Не бросил страну»: Кадыров поздравил Путина с днем рождения Кадыров поздравил Путина с днем рождения и назвал его истинным патриотом

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров, Владимир Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он отметил, что Путин возглавил страну в тяжелый период, но не бросил ее на произвол судьбы.

Кадыров отметил, что в момент прихода Путина к власти Россия испытывала тяжелые потрясения и находилась в глубоком кризисе, выход из которого «не прогнозировали даже отчаянные оптимисты». Кроме того, существовала большая вероятность нарушения территориальной целостности страны и ее суверенитета.

Именно в тот период Владимир Путин и взял на себя всю ответственность за оказавшееся под вопросом будущее страны. <...> Будучи истинным патриотом Отечества, Владимир Путин не бросил страну на произвол судьбы и приступил к наведению порядка, — написал Кадыров.

Он пожелал президенту крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов, долгих лет жизни и неиссякаемой жизненной энергии.

Ранее российского лидера поздравил с 71-летием его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он назвал жизненный путь Путина «ярким примером беззаветного служения Отечеству».