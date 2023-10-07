«Пример служения Отечеству»: Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Он назвал жизненный путь президента РФ примером служения Отечеству.

Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству, — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что патриотизм Путина, его уважение к многовековому наследию России и отстаивание ее интересов, снискали заслуженное признание соотечественников.

Он добавил, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в укрепление отношений двух стран. Он выразил уверенность в том, что развитие этих отношений будет продолжаться в духе истинного союзничества и стратегического партнерства.

Белорусский лидер также пожелал российскому коллеге доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и осуществления намеченных целей.

7 октября президенту России исполнился 71 год. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в этот день глава государства будет заниматься рабочими делами. По его словам, никаких неформальных саммитов не запланировано.