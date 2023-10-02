Песков раскрыл планы Путина на день рождения Песков заявил, что Путин будет отмечать день рождения на рабочем месте

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что свой 71-й день рождения президент России Владимир Путин встретит, занимаясь рабочими делами. По его словам, которые приводит ТАСС, в этот день, 7 октября, не запланировано никаких неформальных саммитов.

Нет, неформального саммита не планируется, но на 7 число запланированы обычные мероприятия. Мы своевременно вас проинформируем, — сказал Песков.

Источник Telegram-канала SHOT ранее сообщал, что у Путина есть дела в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

В прошлом году 7 октября в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом проходил неформальный саммит стран СНГ. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор Belarus-1523.3 с сеялкой той же модели, которой пользуется сам. Он сказал, что лидеры будут «вместе сеять хлеб и отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов. Песков в свою очередь сообщил, что подарил Путину на 70-летие открытку. По его словам, «весь коллектив» обычно подписывает общее послание, которое придумывают «специально обученные люди».