Лукашенко подарил Путину трактор

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину на 70-летие трактор. Отмечается, что это модель BELARUS-1523.3, оснащенная сеялкой.

С одной сеялкой. Будем вместе сеять хлеб и отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине, — сказал Лукашенко.

Президента России также поздравили другие лидеры стран, прибывшие на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Из Таджикистана Путину прислали арбузы, дыни и другие фрукты, которые были выложены красивыми узорами и горами около места проведения мероприятия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что поздравил главу страны открыткой. По его словам, «весь коллектив» обычно подписывает общее послание, которое придумывают «специально обученные люди». Это такая традиция, отметил он.

Ранее Путина с юбилеем поздравили его коллега из Никарагуа Даниэль Ортега с женой и вице-президентом государства Росарио Мурильо. Также добрые пожелания в честь дня рождения прозвучали от председателя КНДР Ким Чен Ына, главы Армении Ваагна Хачатуряна, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Владимир Путин 7 октября отмечает 70-летие. Этот день российский лидер проводит в Санкт-Петербурге, где у него запланирован целый ряд международных телефонных разговоров и неформальная встреча глав государств СНГ.