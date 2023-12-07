Определена дата выборов президента России Совфед назначил дату президентских выборов в России на 17 марта

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, соответствущее постановление принял Совет Федерации. Документ вступает в силу с момента его опубликования. Голосование по вопросу президентских выборов состоялось 7 декабря на пленарном заседании Совфеда, трансляция которого прошла во «ВКонтакте».

Назначить выборы Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года, — говорится в постановлении.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что с принятием решения о дате выборов дается старт избирательной кампании. Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в свою очередь указала, что выборы будут проведены в соответствии с ожиданиями граждан России. Она также выразила мнение, что впервые избирательный процесс в РФ будет проходить на фоне «столь токсичной геополитической обстановки».