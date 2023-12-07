В ЦИК заявили о токсичной атмосфере, в которой пройдут выборы президента РФ Памфилова: впервые выборы президента в РФ будут проходить в токсичной атмосфере

Фото: ЦИК России

Элла Памфилова

Впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере, заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время выступления в Совете Федерации. Однако она отметила, что избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.

Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере, — сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, соответствующее постановление принял Совет Федерации. Документ вступает в силу с момента его опубликования. Голосование по вопросу президентских выборов состоялось 7 декабря на пленарном заседании Совфеда. Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил, что СФ предлагал провести выборы президента РФ 17 марта 2024 года.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Совфед на заседании 13 декабря объявит о начале кампании по выборам президента в России. По данным журналистов, она должна быть «простой и понятной» из-за ситуации специальной военной операции. Памфилова назвала предстоящие президентские выборы важнейшим событием за всю историю России.