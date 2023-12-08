Песков рассказал, когда Путин примет решение о выдвижении на новый срок Песков: Путин сообщит о решении выдвигаться на выборах, когда посчитает нужным

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Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин сообщит о своем решении по участию в президентских выборах, когда посчитает нужным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин всегда опирался на поддержку граждан.

Вы знаете, что всегда в своей деятельности, в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес — это повышение уровня благосостояния людей, уровня жизни наших людей, — заявил Песков.

Очень многие люди просят Путина выдвинуться на новый срок в вопросах, поступающих к прямой линии, рассказал представитель Кремля. Песков отметил, что это целиком и полностью будет решение Путина. Он сообщит об этом, когда посчитает необходимым и целесообразным, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что в случае выдвижения Путина однозначно поддержит его кандидатуру на предстоящих выборах. Совет Федерации установил датой проведения голосования 17 марта 2024 года.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, опубликованным 7 декабря, о намерениях принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента заявили 78% россиян. При этом 61% заявили, что точно будут голосовать на выборах. 13% сказали, что определятся ближе к дате проведения выборов. Верное представление о том, когда состоятся выборы главы государства, есть у 61% россиян.