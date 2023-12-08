Символ спецоперации появился на логотипе выборов президента РФ Символ V стал логотипом выборов президента России в 2024 году

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) представила новый логотип выборов президента России, которые пройдут в 2024 году. Как сообщает РИА Новости, он представляет собой букву V, выполненную в цветах российского триколора. Этот символ также используется российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Предполагается, что это просто совпадение, так как символ V — это один из знаков, обозначающий победу.

Логотип грядущих президентских выборов представляет собой символ V, выполненный в белом, синем и красном цветах. Он нанесен на белый баннер с левой стороны. С правой стороны нанесена надпись «Выборы президента России» и указывается дата их проведения — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, разработанный логотип «прост, лаконичен и емок».

Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учетом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип, все просто, лаконично, очень емко, — заявила она.

Представители ЦИК РФ ранее заявили, что досрочное голосование на выборах президента России будет проходить в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Основное голосование будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.