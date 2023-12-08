Решение Путина идти на выборы назвали важным для всего мира Володин: решение Путина участвовать в выборах важно для всего мира

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах главы государства является важным не только для россиян, но и для всего мира, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, оно говорит о любви к своей стране и желании защитить ее в нынешнее время вызовов и угроз.

Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира, — пишет он.

Володин отмечает, что на протяжении времени Путин доказал свою эффективность. Россия сталкивалась с разными вызовами на различных этапах. Однако именно благодаря действующему президенту страна успешно их преодолевала — «будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война».

Глава государства сообщил об участии на предстоящих президентских выборах в 2024 году Герою ДНР Артему Жоге после церемония вручения медалей «Золотая звезда». Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что предвыборная кампания Владимира Путина фактически началась, но де-юре — пока нет. По его словам, главе государства сначала нужно зарегистрироваться кандидатом на грядущие выборы и выполнить все формальности.