В Кремле рассказали, началась ли предвыборная кампания Путина Песков: предвыборная кампания Путина де-факто началась

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Предвыборная кампания президента России Владимира Путина фактически началась, но де-юре — пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, главе государства сначала нужно зарегистрироваться кандидатом на грядущие выборы и выполнить все формальности.

Если вы хотите говорить де-факто — ну, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре — то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, — сказал Песков.

Глава государства сообщил об участии в предстоящих президентских выборах в 2024 году Герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не сообщал иностранным лидерам о своем решении баллотироваться на предстоящих выборах. Совет Федерации 7 декабря утвердил постановление, согласно которому президентские выборы пройдут 17 марта 2024 года.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Путин выдвигает свою кандидатуру на очередные выборы исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, действующий президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений.