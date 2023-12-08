Артем Жога готов стать доверенным лицом Путина

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Артем Жога

Герой Донецкой Народной Республики (ДНР) подполковник Артем Жога выразил готовность стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах, пишет РИА Новости. По словам офицера, он согласится на это, если ему поступит такое предложение.

Я с честью приму эту должность, обязанность. С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович, — сказал Жога.

Ранее в беседе с офицером Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы президента. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Поддержала выдвижение президента на новый срок и его бывшая партия «Единая Россия».

По мнению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, президент выдвигает свою кандидатуру исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, российский лидер никогда не избегал ответственных решений, а результаты соцопросов показывают сплоченность вокруг него.

Между тем Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) представила новый логотип выборов президента. Он представляет собой букву V, выполненную в цветах российского триколора. Этот символ также используется российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Предполагается, что это просто совпадение, так как символ V — это один из знаков, обозначающий победу.