Сайт по наблюдению за онлайн-выборами в Москве атаковали хакеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году сообщил о массированной хакерской атаке на свой сайт. Несмотря на это, уточняется в Telegram-канале организации, все голоса пользователей остались в сохранности.

Обзервер — сайт, где отображаются данные о ходе электронного голосования, в настоящее время подвергается массированной хакерской атаке. Он является только «витриной», отображающей информацию, — поясняется в сообщении.

Все голоса пользователей записаны в блокчейн и неизменны, отмечается в сообщении.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно электронно. В столице выборы в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ ведомства Михаил Давыдов сообщил, что МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Он отметил, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зарегистрировано.