Опубликовано видео с моментом объявления Путина об участии в выборах

Фото: kremlin.ru

Видео с моментом объявления президента РФ Владимира Путина об участии в предстоящих выборах главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. Это случилось в ходе общения с Героями России.

Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации, — сказал Путин.

Глава государства сообщил об этом Герою ДНР Артему Жоге после церемония вручения медалей «Золотая Звезда». Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не сообщал иностранным лидерам о своем решении баллотироваться на предстоящих выборах. Совет Федерации 7 декабря утвердил постановление, согласно которому президентские выборы пройдут 17 марта 2024 года.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Путин выдвигает свою кандидатуру на очередные выборы исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, действующий президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений.