Сколько голосов Владимир Путин набирал на выборах президента 17 марта состоятся выборы президента РФ. Для Владимира Путина они будут пятыми

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Впервые Владимир Путин принял участие в президентских выборах в 2000 году. Тогда они прошли досрочно, а за будущего главу государства проголосовали 52,94% россиян при явке более 68%.

На выборах 2004 года за переизбрание президента проголосовало почти на 20% больше — 71,31%, или 49,5 миллиона избирателей.

В 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев, и Путин провел следующие четыре года на посту премьера. Однако в 2012-м он вновь выдвинул свою кандидатуру на высший государственный пост, получив одобрение 63,6% граждан.

Последними на данный момент для Владимира Путина стали выборы 2018 года. Они принесли ему наибольшее количество голосов избирателей — 76,69% при явке в 67,5%.