Фицо дали совет, как поступить с Зеленским после скандала с УПА

Фицо дали совет, как поступить с Зеленским после скандала с УПА Вице-спикер парламента Словакии Данко призвал Фицо не подавать руки Зеленскому

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо не стоит вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока тот героизирует УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), такое мнение высказал вице-спикер национального совета (парламента) страны Андрей Данко. Он также поддержал лишение политика высшей польской государственной награды — ордена Белого орла, передает агентство TASR.

Призываю председателя правительства Роберта Фицо не подавать руки Владимиру Зеленскому до тех пор, пока [на Украине] не прекратится поддержка и героизация бандеровцев, — заявил Данко.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена из-за присвоения подразделению ВСУ имени «героев УПА». Вскоре украинский лидер вернул награду, отправив ее по почте в простом конверте.

Журналистка польского телевидения Арлета Бойке сообщила, что Зеленский срывался на оскорбительные выражения из-за ситуации вокруг конфликта с Польшей. Она рассказала, что так политик реагировал на требования поляков отказаться от переименования украинского подразделения имени «героев УПА».

Также экс-премьер Польши Лешек Миллер заявлял, что Украина должна вернуть Варшаве военную технику и все вооружение, поставленное в рамках поддержки Киева, а не обмениваться орденами. Так политик прокомментировал массовые демарши украинских представителей власти против Польши, заявивших о желании вернуть ордена Белого орла.