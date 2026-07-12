Страны НАТО проявили интерес к диалогу с Россией Фицо: на саммите НАТО многие страны высказались за диалог с Россией

Многие участники саммита НАТО, прошедшего 7–8 июля в Анкаре, проявили интерес к диалогу с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, именно этот момент стал для него одним из главных итогов встречи.

Он также подчеркнул, что Словакия выступает за сотрудничество и переговоры. Фицо напомнил, что Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО Украине на сумму €70 млрд.

Ранее в СМИ писали, что нет никаких признаков, указывающих на подготовку России к конфликту со странами НАТО. Источник опроверг заявление генсека Марка Рютте о том, что Москва готовится напасть на страны Блока к 2030 году. К указанному сроку РФ якобы должна восстановить свои силы после текущего конфликта с Украиной.

До этого сообщалось, что на ситуацию с урегулированием конфликта на Украине повлияет будущее Донбасса и во многом позиция Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и оказывать политическую поддержку. Эскалация возникает по той причине, что в противостояние с Россией вмешиваются Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон.