На Украине предрекли ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Киевом и Варшавой продолжат ухудшаться, прогнозирует украинское издание «Страна.ua». По мнению авторов публикации, наиболее серьезные проблемы у Украины возникнут на переговорах по вступлению в Евросоюз.

Отмечается, что Варшава вряд ли пойдет на полный блок военной и экономической помощи Киеву по венгерскому сценарию. Однако Польша способна существенно осложнить евроинтеграцию Украины, выдвигая жесткие экономические требования и создавая препятствия, чтобы не допустить появления опасного конкурента на европейском рынке. Из Польши уже поступают тревожные для Украины сигналы.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды государства. Решение принято после героизации на Украине УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Глава польского государства подчеркнул, что награда предполагает не только заслуги перед страной, но и уважение к ценностям польского общества.