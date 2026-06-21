Создавший десятки сортов яблонь селекционер получил награду от Путина

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» академика Российской академии наук, селекционера Евгения Седова. Указ опубликован на портале правовой информации. Награду присудили за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За доблестный труд» Седова Евгения Николаевича, — сказано в документе.

Седов родился 22 февраля 1930 года в Воронежской области. После окончания Воронежского сельскохозяйственного института и защиты кандидатской диссертации вся его дальнейшая деятельность была связана с ВНИИ селекции плодовых культур. За 55 лет плодотворной работы он вырос в крупного селекционера с мировой известностью. Совместно с коллективом Евгений Николаевич создал 65 сортов яблони и 16 сортов груши.

Ранее Путин присудил ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Математик возглавляет высшее учебное заведение с 1992 года. Под его руководством в МГУ было создано свыше 30 новых факультетов и институтов.