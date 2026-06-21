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21 июня 2026 в 10:57

Создавший десятки сортов яблонь селекционер получил награду от Путина

Путин наградил легендарного селекционера Седова орденом «За доблестный труд»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» академика Российской академии наук, селекционера Евгения Седова. Указ опубликован на портале правовой информации. Награду присудили за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За доблестный труд» Седова Евгения Николаевича, — сказано в документе.

Седов родился 22 февраля 1930 года в Воронежской области. После окончания Воронежского сельскохозяйственного института и защиты кандидатской диссертации вся его дальнейшая деятельность была связана с ВНИИ селекции плодовых культур. За 55 лет плодотворной работы он вырос в крупного селекционера с мировой известностью. Совместно с коллективом Евгений Николаевич создал 65 сортов яблони и 16 сортов груши.

Ранее Путин присудил ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Математик возглавляет высшее учебное заведение с 1992 года. Под его руководством в МГУ было создано свыше 30 новых факультетов и институтов.

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