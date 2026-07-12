Лукашенко уверен в скором приезде украинцев в Белоруссию Лукашенко заявил, что на «Купалье» в Белоруссию приедет больше украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает увидеть больше гостей с Украины на празднике «Купалье», передает телеканал «Беларусь 1». Такое заявление он сделал во время концерта в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области.

И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник, — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также поприветствовал участников из России и поблагодарил их за приезд. По его словам, расстояние не становится препятствием, когда речь идет о настоящей дружбе.

Ранее Лукашенко на торжественной церемонии вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу белорусских вооруженных сил. В числе удостоенных званий — полковники Александр Агейчик и Дмитрий Соболь, которые получили погоны генерал-майоров, а также полковник юстиции Максим Спринцын, которому присвоено звание генерал-майора юстиции.