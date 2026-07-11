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11 июля 2026 в 23:26

Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу

Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский боксер Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В Москве он досрочно победил Питера Кадиру из Германии.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, однако завершился в шестом после технического нокаута. Таким образом, Гассиев успешно провел первую защиту чемпионского пояса WBA.

Титул россиянин завоевал в декабре прошлого года, победив нокаутом Кубрата Пулева. После нового успеха в активе 32-летнего Гассиева 34 победы, 27 из которых добыты нокаутом, а также два поражения.

Ранее сообщалось, что третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым не состоится в течение 2026 года. Боксеры так и не смогли прийти к соглашению по ключевым условиям контракта. Несмотря на статус поединка как завершающей части трилогии, стороны зашли в тупик в процессе обсуждения деталей встречи.

До этого боец Александр Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками. Таким образом он указал на особенность своего характера. Кроме того, он рассказал журналистам о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

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Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
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