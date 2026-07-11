Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026 Авиакомпании поспорили на логотип перед игрой Англии и Норвегии на ЧМ-2026

Британская авиакомпания British Airways и норвежский перевозчик Norwegian Air заключили необычное пари перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Норвегии. На кон компании поставили логотип в социальной сети.

Проигравшая сторона должна будет на сутки заменить свой логотип на эмблему соперника. Инициатором спора стала Norwegian Air. Компания обратилась к British Airways с предложением заключить пари. В ответ представители перевозчика написали, что лучше не спорить, когда исход уже будет известен, намекая на свою правоту.

Позже British Airways официально приняла предложение, и стороны подтвердили заключение пари. Матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии состоится 12 июля. Начало встречи запланировано на 00:00 по московскому времени.

Ранее игрок сборной США Фоларин Балогун опубликовал обращение к болельщикам, в котором извинился за провал на чемпионате мира — 2026 и пообещал достичь успеха в следующем турнире. В 1/8 финала подопечные Маурисио Почеттино разгромно уступили Бельгии со счетом 1:4.