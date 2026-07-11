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11 июля 2026 в 23:47

Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше

Ярослав Качиньский Ярослав Качиньский Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский, освистали во время траурных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни, передают РИА Новости. Церемония прошла в Домоставе у памятника жертвам украинских националистов.

По данным агентства, на мероприятие собрались десятки тысяч человек. Во время памятной акции состоялось богослужение. После этого участникам зачитали обращение президента Польши Кароля Навроцкого. Затем представители партий и общественных организаций начали возлагать венки к памятнику.

Реакция собравшихся изменилась после объявления о выходе представителей партии «Право и справедливость». Когда ведущий сообщил, что венок возлагают депутаты сейма от этой политической силы, часть участников церемонии начала свистеть и выкрикивать оскорбления в адрес партии и ее председателя.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в День памяти жертв Волынской резни заявил, что поляки не хотят видеть у себя черно-красный флаг ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Лидер республики отметил, что красно-черный флаг также отсылает к тому, что немцы называли «земля и кровь».

Европа
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траур
Ярослав Качиньский
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