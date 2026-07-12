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12 июля 2026 в 01:43

Самолет НАТО замечен у побережья Черного моря

Самолет Boeing E-3A Sentry НАТО пролетел у побережья Черного моря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, выполняет круговой полет у побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии, передает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза. Источник отметил, что борт вылетел из литовского Шауляя, а перед выходом к побережью выполнил несколько кругов над центральной частью Румынии в сопровождении американского самолета-заправщика Boeing KC-135T Stratotanker.

Самолет НАТО, зарегистрированный в Люксембурге, в настоящее время кружит в районе побережья Черного моря в воздушном пространстве Румынии, — говорится в материале.

Самолет продолжает полет на высоте почти 9 километров, уточнили в источнике. Отмечается, что установленное на нем оборудование позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Ранее сообщалось, что НАТО начнет использовать платформу Palantir Maven с элементами ИИ для мониторинга передвижений российских войск. Система, уже применяемая Минобороны Великобритании, объединяет данные стран Альянса для выявления слабых мест в оборонных стратегиях.

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